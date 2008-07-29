T24 LogoT24 Logo
Spor

Avustralyalı yarışmayabilir

AOC Başkan Yardımcısı Peter Montgomery, "Sporcularımız, hava kirliliği nedeniyle sağlıklarından olacaklarsa, oyunlardan çekilme konusunda özgürler.'' dedi...

29 Temmuz 2008 03:00

 

Tempo24 - Avustralya Olimpiyat Komitesi (AOC) Başkan Yardımcısı Peter Montgomery, "Sporcularımız, hava kirliliği nedeniyle sağlıklarından olacaklarsa, oyunlardan çekilme konusunda özgürler.'' dedi. Montgomery, Çin'deki yoğun hava kirliliğine atıfta bulunarak, Avustralyalı sporcuların, havadaki kirlilik düzeyinin yüksek olması durumunda, müsabakalardan çekilme konusunda özgür olduklarını bildirdi. Sporcuların sağlığının her şeyden üstün olduğunu belirten Montgomery, şunları kaydetti: "Hava kirliliği nedeniyle yarışmak istemezlerse anlayışla karşılarız. Rahatsızlık hissettikleri takdirde, yarışmaları konusunda kesinlikle baskı yapılmayacak."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24