Avustralyalı yarışmayabilir

Tempo24 - Avustralya Olimpiyat Komitesi (AOC) Başkan Yardımcısı Peter Montgomery, "Sporcularımız, hava kirliliği nedeniyle sağlıklarından olacaklarsa, oyunlardan çekilme konusunda özgürler.'' dedi. Montgomery, Çin'deki yoğun hava kirliliğine atıfta bulunarak, Avustralyalı sporcuların, havadaki kirlilik düzeyinin yüksek olması durumunda, müsabakalardan çekilme konusunda özgür olduklarını bildirdi. Sporcuların sağlığının her şeyden üstün olduğunu belirten Montgomery, şunları kaydetti: "Hava kirliliği nedeniyle yarışmak istemezlerse anlayışla karşılarız. Rahatsızlık hissettikleri takdirde, yarışmaları konusunda kesinlikle baskı yapılmayacak."