Avustralyalı sporcu, sanal bisiklet yarışında derece yapacakken eşinin ayağı kabloya takıldı, 88.5 kilometrelik çaba buhar oldu

İlk kez online olarak düzenlenen Ironman VR Pro Challenge'da triatletler evlerinin salonunda pedal çevirirken Avustralyalı sporcu Mirinda Carfrae ikinci sırada götürdüğü yarış esnasında derecesine mal olan bir talihsizlikle karşılaştı. Carfrae'nin eşi sabit bisiklet düzeneğinin arkasından geçerken kabloya takılınca bağlantı koptu, 88.5 kilometrelik parkuru tamamlayan Carfrae klasmandan düşmüş oldu. 39 yaşındaki sporcu olayı, "Diğer odadan kupalarımı getirip beni motive etmek istemiş ancak arkamdan geçerken kabloya takılmış. Ne kadar aptal ya!" sözleriyle anlattı.

Eski triatlon dünya şampiyonu Carfrae de dikkatsiz bir eşten muzdarip. İlk kez düzenlenen Ironman VR Pro Challenge’ın kadınlar yarışına Colorado, ABD’deki evinin salonundan katılan Carfrae, Facebook’ta canlı yayınlanan yarışı ikinci sürdürdüğü sırada felaketle karşılaştı.

Kendisi de bir triatlet olan eşi Tim O’Donnell, eşinin arkasından geçerken sabit bisikleti sanal yarışa bağlayan kablolara takıldı ve bağlantının kopmasına sebep oldu. Carfrae, 88.5 kilometrelik parkurun kalanını kısmında pedal çevirmeye devam etti ancak sıralamadan koptuğu için sonuç tablosunda yer alamadı.

"Motive etmek isterken…"

Eşi suçunu kabullenmenin verdiği mahcubiyetle elinde “Benim hatamdı” yazılı bir pankart tutarken Carfrae de yarışın sunucularına neler olduğunu aktardı. 39 yaşındaki triatlet, yarış sonrası yaşananları “Diğer odadan kupalarımı getirip beni motive etmek istemiş ancak arkamdan geçerken kabloya takılmış. Ne kadar aptal ya!” ifadeleriyle aktardı.

Kişisel Instagram hesabından da konuyla ilgili olarak bir hikâye paylaşan sporcu olayın komik yanını görmeye çalıştığını ancak yarışı tamamlayamamanın da canını sıktığını söyledi ve “Gelecek hafta sonu da Tim yarışacak ama ben onun fişini çekmeyeceğim” dedi.