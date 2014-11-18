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Dünya

Avustralyalı spikerden 'seksizm' eleştirisi: Bir yıl boyunca aynı takımı giydim, kimse fark etmedi

TV spikeri Karl Stefanovic erkeklerin dış görünüşlerinin kadınlar kadar önemli olmadığını kanıtlamak için bir yıl boyunca aynı lacivert takımı giydiğini açıkladı

18 Kasım 2014 14:46

Avustralya'da TV spikeri Karl Stefanovic, 1 yıl boyunca her gün aynı mavi takımı giyerek ekrana çıktığını ancak hiç kimsenin bunu fark etmediğini açıkladı.

"Channel Nine's Today isimli haber programı sunarken her gün kasten lacivert Burberry marka takım elbisesini giydiğini" açıklayan Karl Stefanoviç, "Bunu erkeklerin dış görünüşlerinin kadınlar kadar önemli olmadığını kanıtlamak için yaptığını" söyledi ve ekledi:

"Yaptığımı kimse fark etmedi. Ancak kadın sunucular yanlış kabul edilen bir renkte kıyafetle ekrana çıkınca tepkilere maruz kalıyor. Yanlış bir şey söylediklerinde sosyal medyada saldırıya uğruyor." 

40 yaşındaki Stefanovic, "Hiç kimse bunu fark etmedi bugüne kadar hiçbir uyarı almadım. Başlangıçta 2 gün üst üste aynı takımı giydim sonra 3 gün. 1 ay boyunca kimse bunu fark etmedi" açıklamasında bulunurken, "Birlikte çalıştığı sunucu Lisa Wilkinson'ın kıyafet seçimleri ile ilgili sürekli eleştirildiğini" de belirtti.

Stefanovis, "Ben yaptığım röportajlarla, espri anlayışımla kısacası yaptığım isle gündeme geliyorum. Oysa kadın sunucular saçlarının modeli ve giydikleri kıyafetler yüzünden eleştiriliyor" dedi.

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