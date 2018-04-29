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Dünya
BBC Türkçe

Avustralyalı senatör bebeğini emzirirken önerge verdi

Geçen ay Avustralya Parlamentosu'nda bebeğini emzirerek bir ilke imza atan Senatör Larissa Waters, bu kez de bebeğini emzirirken önerge verdi.

29 Nisan 2018 20:30

Geçen ay Avustralya Parlamentosu'nda bebeğini emzirerek bir ilke imza atan Senatör Larissa Waters, bu kez de bebeğini emzirirken önerge verdi.

Yeşiller Partisi'nden Larissa Waters'ın önergesi, iyah akciğer hastalığına yakalanan kömür madeni işçileri ile ilgiliydi.

Waters'ın bebeği Alia Joy sadece 17 haftalık.

Avustralya Parlamentosu'ndaki emzirme tartışması, 2015 yılında Kelly O'Dwyer isimli bir bakana, yasama görevlerinden geri kalmaması için, "süt biriktirmesi" tavsiye edildiğinde başlamıştı.

Temsilciler Meclisi'nin alt kanadında 2016 yılında yapılan bir değişiklikle, paramentoda emzirmeye izin verilmeye başlanmıştı.

Waters, bu izni kullanan ilk kişi olmuştu.

Larissa Waters, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Parlamentoda daha fazla kadına ve ebeveyne ihtiyacımız var" demiş ve "İşyerlerinin de daha esnek ve aile dostu olmasına, herkes için karşılanabilir çocuk bakımına ihtiyacımız var" çağrısını paylaşmıştı.

İngiltere'de yayınlanan bir raporda da, benzer bir iznin Avam Kamarası üyelerine de verilmesi istendi.

Avam Kamarası üyelerinden biri ise iznin verilmesi halinde bulvar basınının durumu istismar edebileceği uyarısında bulunmuştu.

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