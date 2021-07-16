Avustralyalı şarkıcı, aralarında çocukların da olduğu 14 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Avustralya'da müzisyen Daniel Hanson, aralarında çocuklar da bulunan 14 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sahne adı 'Jimmy Beloved' olan 34 yaşındaki Hanson, 2005 ve 2014 yılları arasında 14 kişiye cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etti.

Hanson tarafından saldırıya uğrayan 6 kişi, Newcastle Bölge Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında yaşadıklarının kendilerinde nasıl bir travma, acı ve yıkıma sebep olduğunu; hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatan konuşmalar yaptı.

Hanson'ın cinsel saldırıda bulunduğu insanlar arasında 12 ve 14 yaşında iki çocuk bulunduğu bildirildi.

Hanson'ın cinsel saldırıda bulunduğu 14 kişi 2019'da kendisi hakkında polise gitmişti.