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Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson, zayıfladığını paylaştığı fotoğrafıyla duyurdu

Pitch Perfect filmindeki rolüyle tanınan oyuncu 2020'de zayıflayacağını açıklamıştı

06 Ekim 2020 13:01

Pitch Perfect filmindeki rolü ile 2013 MTV Film Ödülleri'nde en başarılı performans ödülünü kazanan oyuncu Rebel Wilson,  zayıfladığını gösteren fotoğrafını paylaştı. 

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Avustralyalı oyuncu Rebel Wilson, uzun zamandır  zayıflamak için yaptığı diyet ve sporu hayranlarıyla paylaşıyordu. 

Fat Amy (şişko Amy) karakteri ile bilinen oyuncu,  kilo verdiğini gösteren fotoğrafını “Just call me: Fit Amy” (bana fit Amy deyin) notuyla paylaştı.

Hedefindeki kiloya 3 kg kaldığını belirten oyuncu kendiyle gurur duyduğunu yazdı. 

“Pitch Perfect” film serisinin yıldızı Wilson, 2020’nin onun için sağlık yılı olacağını ilan ettiği günden bu güne ünlü fitness eğitmeni Jono Castano ile çalıştığı fotoğraflarını ve videolarını paylaşıyor.

 

 

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