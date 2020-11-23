Avustralyalı havayolu şirketinden uluslararası yolculara "aşı zorunluluğu" kararı

Avustralya havayolu şirketi Qantas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının gelecekteki uçuşlarda uluslararası yolcular için bir zorunluluk haline getirileceğini açıkladı.

Qantas Üst Yöneticisi Alan Joyce, Australia's Nine Network televizyonuna yaptığı açıklamada, şirketin, Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası yolcular için koşullarını değiştirmeyi planladığını söyledi.

Joyce, "İnsanlardan uçağa binmeden önce aşı yaptırmalarını isteyeceğiz. Ülkeye gelen ve ülkeden ayrılan uluslararası yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Qantas'ın 100 yıllık tarihinde en kötü ticari koşullarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Alan Joyce, aşı zorunluluğunun diğer havayolu şirketlerindeki meslektaşlarıyla ortak konuları haline geleceği kanaatinde olduğunu da söyledi.