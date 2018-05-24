Avustralyalı DEAŞ sanığının davasında, soruşturmanın genişletilmesi talebi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ\'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla ABD\'nin arananlar listesinde yer alan ve Suriye\'den Türkiye\'ye geçerken yakalanıp, tutuklanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash\'ın yargılanmasına Kilis\'te devam edildi. Savcı, soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Terör örgütü DEAŞ\'ın propaganda videolarında yer alan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle ABD\'nin de aradığı Avustralyalı Neil Chistopher Prakash, 2016 yılının Ekim ayında Suriye\'den kaçak olarak sınırı geçtikten sonra Kilis\'in İnanlı köyü yakınlarında güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan Neil Chistopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan hakkında dava açılan Prakash\'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Prakash, duruşmaya, Gaziantep\'ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avustralya\'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ile Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmada savcı, mahkeme heyetinin soruşturma dosyasını incelemesini ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Avukat Mehmet Alper Ünver ise müvekkilinin bir yılı aşkın süreden beri tutuklu olduğunu, tüm delillerin toplandığını ifade etti, Prakash\'ın DEAŞ üyesi olduğunu ancak hiçbir eşleme katılmadığını kaydederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan soruşturma dosyasının istenmesine karar verip, duruşmayı 19 Temmuz\'a erteledi.



FOTOĞRAFLI