Avustralyalı bilim insanları: Koronavirüs için tedavi bulduk; hastalarda denemeye başlayacağız

Avustralya'da bir grup bilim insanı, yeni tip Koronavirüs'ü tedavi edecek bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Bilim insanları Koronavirüs'ü tedavi etmek için geliştirdikleri iki ilaçlı kombinasyonu ay sonunda gönüllü hastalar ile Avustralya çapında denemeyi planlıyorlar.

Avustrlalya'da Queensland Üniversitesi Klinik Araştırma Bölüm Başkanı Profesör David Paterson, başka hastalıklarda kullanılan iki ilacın test tüplerinde bulunan Koronavirüs'ü yok ettiğini söyledi. İlaçlardan birinin Koronavirüs testi pozitif çıkan ilk kişilere verildiğini ve şimdiden "virüsün ortadan kaybolduğu" sonucunu aldıklarını söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Paterson, kullandıkları ilaçların Koronavirüs için bir tedavi olabileceğini, iki ilacın da şu anda Avustralya'da kayıtlı ve erişilebilir olduğunu söyledi.

Paterson, ilaçların Koronavirüs tedavisinde kullanılacağının belirlenmesi için Avustralya'daki 50 hastanede deney yapacaklarını, iki ilacı birbiriyle sonra da ilaçların ikili kullanıldığı durumla karşılaştırılması gerektiğini söyledi.