Avustralyalı bilim insanları Empire State Binası'ndan daha uzun bir mercan resifi keşfetti

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Avustralya'nın Büyük Set Resifi'nde dünyanın en görkemli gökdelenlerinin bazılarından daha uzun bir mercan resifi tespit edildi.

Bilim insanları, setten kopup okyanus tabanına saplanmış mercan resifinin 500 metre uzunluğunda olduğunu bildirdi.

Mercan resifi, 20 Ekim'de okyanus zemininin haritasını çıkaran bir grup bilim insanı tarafından keşfedildi. Uzmanlar 500 metre uzunluğundaki mercan resifinin yaklaşık 1.5 kilometre genişliğinde olduğunu söyledi.

Yeni keşfedilen mercan resifi, Empire State Binası'ndan (381 metre), Sidney Kulesi'nden (305 metre) ve Petronas İkiz Kuleleri'nden (451.9 metre) daha uzun.