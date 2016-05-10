Avustralyalı anne beşiz doğurdu, haftada 350 bez değiştiriyor

Avustralyalı bir anne Ocak ayında doğurduğu beşizlerin fotoğraflarını yayınladı.

Avustralya'nın batısındaki Perth şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Kim Tucci dört kız ve bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Doğal yoldan döllenen beşizlerin doğumu sezaryenle iki dakika içinde gerçekleşmiş, doğumda 50 doktor ve hemşire görev almıştı.

Doğal yoldan beşizlere hamile kalma ihtimali 55 milyonda bir.

Tucci, Facebook üzerinden oluşturduğu 'Surprised by Five' adlı sayfada, hamileliği boyunca gelişmeleri paylaşmış, 250 bine yakın takipçisi olmuştu.

Tucci ailesi haftada 350 bez değiştirdiklerini söylüyor.

Aynı bölgede yaşayan ve Tucci'nin hamileliği sırasında fotoğraflarını çeken Erin Elizabeth beşizlerin de stüdyoda fotoğraflarını çekti.

Anne ile bebekleri birlikte gösteren fotoğraf, Facebook'ta 36 bin kişi tarafından beğenildi.

Toplam 8 çocuk

Kim Tucci bu fotoğrafları "50 el parmağı, 50 ayak parmağı ve birlikte atan 6 kalp. Beş bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek için vücudum zorlu bir mücadele verdi" sözleriyle Facebook'ta paylaştı.

Nisan ayında Avustralya'daki bir televizyon kanalına konuk olan Tucci, hamilelik sırasında bedeninin neredeyse "iflas ettiğini" söyledi.

Beşiz hamileliğin içerdiği riskler nedeniyle doktorların bebeklerin ikisini koruyup diğerlerini kürtaj yoluyla alma teklifi getirdiğini, ama kendisinin kabul etmediğini söyledi.

Tucci, "Kimse bunu başaracağıma inanmıyordu, ama başardım; herkese gösterdim" dedi.

Kim ve Vaughn Tucci çiftinin ayrıca dokuz yaşında bir oğlu ile iki ve dört yaşında iki kızı bulunuyor.

Çift, tüm ailenin sığacağı bir minibüs almak için para toplamaya çalışıyor.