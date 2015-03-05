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Dünya
Deutsche Welle

Avustralya'dan idam mahkûmlarını kurtarmak için yeni öneri

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, uyuşturucu ticareti nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan iki Avustralya vatandaşının idam kararının infazını durdurmak için yeni bir girişimde bulundu.

05 Mart 2015 11:43

Andrew Chan (31) ve Myuran Sukumaran (33) isimli idam hükümlüleri bir grup mahkûmla birlikte infaz edilmek üzere Bali'deki hapishaneden infazın gerçekleşeceği Nusakambangan adasına dün nakledilmişti. İnfaz tarihi henüz kesinleşmedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Avustralya ile Endonezya arasında gerilime neden olan infazlarla ilgili yeni girişiminde mahkûm değişimi teklif etti. Bishop, önerisini Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'ye ilettiğini açıkladı.

Parlamentoda mahkûmlara destek gösterisi

Avustralya Başbakanı Tony Abbott, "Mahkûmların hayatını kurtarmak için her şeyi yapıyoruz" dedi. Abbott, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşme talebinde bulundu. Joko Widodo, şimdiye kadar yapılan af girişimlerini reddetmişti.

Öte yandan idam kararlarının durdurulması girişimlerine destek vermek amacıyla Avustralya parlamento binası önünde düzenlenen eyleme Başbakan Tony Abbott ve muhalefet lideri Bill Shorten de katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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