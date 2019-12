Avustralya'dan getirilen anguslar hastalıktan ölüyor

T24 - Tarım ve Köyişleri Bankalığı tarafından et fiyatlarını düşürmek amacıyla Avusturalya’dan ithal edilen 250 adet Angusta akciğer hastalığına çare aranıyor.









Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne 2 ay önce Akyüz Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi tarafından getirilen 250 Angus’dan 10’u akciğer hastalığı nedeniyle öldü. Şirket yetkilileri, Et ve Balık Kurumu’nun izlediği fiyat politikası nedeniyle işletmelerinin şu anda yüzde 30 zarara uğradığını belirtirken, Et ve Balık Kurumu’ nun fiyatları aşağı çekmesini istedi.

Sıfır faizli kredi kullanarak Tarım Kredi Kooperatifi’nden Avusturalya’dan ithal edilen 250 Angus aldığını belirten Akyüz Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi yetkilisi Necati Akyüz, şöyle dedi:

"Devletin vermiş olduğu sıfır faizli hayvancılık kredisi kullandım. Kredi sonrası Et Balık Kurumu’na giderek angus almak istedim. Onlar da ithal angus getiremediklerini, ancak Tarım Kredi Kooperatiflerinden angus alabileceklerini belirttiler. Bunun üzerine Tarım Kredi Kooperatiflerine giderek kilo başı 9,60 lira karşılığı 250 canlı angus aldım. Aradan geçen 2 ay gibi bir süre içerisinde Et Balık Kurumu, et fiyatlarını kilo başı 7,50 liraya çekmiş. Önce Tarım Kredi Kooperatifi’ne gidip fiyatları aşağı çekmelerini istedim. Onlar bana bu işi Et Balık Kurumu ile halletmemi söylediler. Ben de Et ve Balık Kurumu’na başvurarak bizim fiyatlarımızı da aşağı çekmesini istedim. Ancak hayvanları daha önce aldığım için fiyatları aşağı çekemeyeceklerini söylediler. Bunu anlamak mümkün değil. Et Balık Kurumu bu hayvanları 6,5 liradan alıyor, Tarım Kredi Kooperatiflerine 8 liraya satıyor, onlar da bize 9 lira 60 kuruştan veriyor. Bu da maliyeti artırıyor. Şimdi fiyatları düşürmüşler. Bizim yeni fiyatlarla yaklaşık yüzde 30 zararımız var. Bunu kim karşılayacak?"



Anguslar birer birer ölüyor

Avusturalya’dan deniz yoluyla Türkiye’ye getirilen anguslarda akciğer hastalığı olduğunu belirten Akyüz Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi yetkilisi Necati Akyüz, Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığı 250 angusun çoğunda akciğer hastalığı bulunduğunu bildirdi.

Akyüz, "Akşam hastalanan angus, sabah kalktığımızda ölmüş vaziyette buluyoruz. Şu ana kadar 10 angus öldü. Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler 20 gün boyunca angusların aşı ve diğer hastalıkları ile ilgilendiler. Şimdi kendi imkanlarımızla özel veteriner hekim getiriyoruz. 250 angusun aşısı her ay 4 bin 500 lira gibi bir para tutuyor. Gelen veteriner hekimler, angusların deniz yoluyla geldiği için gemide sık değişen hava olayları nedeniyle akciğerlerinin hastalanmış olabileceğini belirtiyorlar" diye konuştu.

İşletmesinin şu anda yüzde 30 zararda olduğunu belirten Akyüz, bu zararın karşılanması için Et Balık Kurumu’nun fiyatları aşağı çekmesi gerektiğini vurguladı.