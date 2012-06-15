Avustralya'dan dünyanın en büyük deniz koruma sahası

Avustralya hükümeti, 3,1 milyon kilometrekarelik yeni deniz rezervi ile dünyanın en büyük deniz koruma sahasını oluşturdu.

Mercan Denizini de kapsayan saha balıkçılık ile petrol ve doğalgaz aramalarına kapatılarak koruma altına alınıyor.

Avustralya hükümeti ilan ettiği yeni koruma sahası kararıyla, Avustralya açığında oluşturulan deniz koruma sahalarını 27'den 60'a çıkarmış oldu.

Hükümetin kararı gelecek hafta Çarşamba günü başlayacak Dünya Zirvesi (Earth Summit - Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı) öncesinde duyuruldu.

Açıklamayı yapan Avustralya Çevre Bakanı Tony Burke, Başbakan Julia Gillard ile birlikte haftaya başlayacak Dünya Zirvesi’ne de katılacak.

Açıklamasında Burke “Dünyanın okyanuslarımızın korunması konusunda bir köşe taşını daha aşma zamanı geldi ve Avusturya bir sonraki adıma liderlik ediyor” dedi.



Bakan, balıkçılık endüstrisinin bu yılın sonunda uygulamaya konulacak olan kısıtlamalardan doğacak zararlarının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Bakan, deniz koruma sahasına ilişkin kısıtlamaların neden olacağı zararı karşılamak için hükümetin 100 milyon Avustralya doları tutarında bir ödeme yapmasının beklendiğini duyurdu.

Burke, Oluşturulan deniz koruma sahalarının, dünyada çevre koruma ve gıda güvenliği açısından bir mihenk taşı olması arzusunda olduğunu belirtti.

"Okyanusların korunması konusundaki kötüye giden durumu tersine çevirmek için son derece önemli bir fırsata sahibiz ve Avustralya denizlerin korunmasında dünyaya liderlik edebilir'' diye konuştu. (BBCTürkçe)