Avustralya'da yolcu uçağına terör saldırısı önlendi

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull bir yolcu uçağına saldırı düzenlenmesinin önlendiğini söyledi. Sydney'de yayımlanan 'Daily Telegraph' gazetesinin haberinde terör şüphelilerinin yurtiçi seferini yapacak bir uçağı düşürmek istedikleri belirtildi. Güvenlik ekiplerinin gece saatlerinde Sydney'in banliyölerinde yaptığı operasyonda dört kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların kimlikleri ve olayın perde arkası hakkında açıklama yapılmadı. Avustralya Federal Polis Teşkilatı Başkanı Andrew Colwin bombalı terör saldırısına hazırlık yapıldığının öğrenildiğini ve federal polis ile iç istihbarat kuruluşlarının desteğiyle anti terör operasyonları başlatıldığını açıkladı.

13'üncü saldırı planı

Avustralya Adalet bakanı Michael Keenan 2014 yılında terör tehdidi seviyesinin yükseltilmesinden sonra 13 saldırı hazırlığının ortaya çıkarıldığını ve bunların beşinin önlenemediğini söyledi. Bakan "Tehlike ilk planda bireysel faillerden kaynaklanmakla birlikte son olay planlı saldırı senaryolarının da hazırlandığını ve bunların son derece tehlikeli olabileceğini göstermektedir" dedi. Adalet Bakanı Keenan bütün Avustralyalılara 'teyakkuzda' olunması çağrısında bulundu.

Güvenlik önlemleri arttırıldı

Saldırı hazırlığı yapıldığına dair ilk bilgilerin alınmasından sonra Avustralya havalimanlarındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Başbakan Turnbull alınan önlemler nedeniyle uçak seferlerinde aksama ve gecikmeler olabileceğini ve ülkenin 'reel terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu' belirtti.

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DW/AFP/AP/DPA/AG/EC