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BBC Türkçe

Avustralya'da yetişkin beyaz timsah görüntülendi

Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Darwin şehrindeki Adelaide Nehri'nde çok nadir rastlanan yetişkin beyaz bir timsah görüntülendi.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Darwin şehrindeki Adelaide Nehri'nde çok nadir rastlanan yetişkin beyaz bir timsah görüntülendi.

Takma adı Pearl (İnci) olan timsah, yaklaşık 3 metre olduğu tahmin ediliyor.

Pazar günü bir görgü tanığı tarafından görüldü ve

Zooloji uzmanları, bu açık rengin hipomelanizm (düşük seviyede melanin pigmenti) nedeniyle ortaya çıktığını düşünüyor.

Bulunan beyaz timsahın, 2014'te bir balıkçıyı öldüren bir başka beyaz timsahın akrabası olduğu tahmin ediliyor.

Yerel vahşi yaşamı koruma derneğinin Başkanı Broady "Herkes bu timsahtan çok etkileniyor. Gün boyunca göz yaşlarıyla onu izledim" dedi.

Avustralya'daki çoğu timsahın rengi gri veya yeşil. Bu sayede daha kolay kamufle olabiliyorlar.

Charles Darwin Üniversitesi'nden araştırmacı Adam Britton, timsahın daha henüz yumurtadayken beyazlaşmış olabileceğini söylüyor.

Britton, "Kuluçka döneminde yumurta biraz fazla ısınırsa bazı hücreler mutasyona uğrayabiliyor ve hipomelanizme neden oluyor" diyor.

Britton'a göre bu tip timsahları, hele de genç beyaz timsahları çiftliklerde görmek mümkün.

Ancak açık renkli deriye sahip yetişkin timsahlar vahşi doğada oldukça nadir görülüyor çünkü kamufle olamadıkları için diğer yırtıcılar tarafından avlanıyorlar.

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