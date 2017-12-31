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Dünya

Avustralya’da yeni yıl kutlamaları başladı

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Avustralya’nın başkenti Sydney’de yeni yıl kutlamaları ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilmesi için yerel saatle 21:00’de gerçekleşen sekiz dakikalık bir havai fişeği gösterisiyle başladı

31 Aralık 2017 18:13

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Avustralya’nın başkenti Sydney’de yeni yıl kutlamaları ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilmesi için yerel saatle 21:00’de gerçekleşen sekiz dakikalık bir havai fişeği gösterisiyle başladı.
Limanda havai fişeği gösterilerini izleyebilecek tüm noktalar insanla dolu ve yaklaşık 1 milyon insanın kent merkezinde kutlamalara katılması bekleniyor. Ayrıca dünyanın en ünlü havai fişeği gösterilerilerinden biri olan Sydney’deki gösterileri 1 milyar kadar insanın internetten izlemesi bekleniyor. Avustralya Türkiye saati ile 16:00\'da 2018\'e girecek. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü: 
- Saat 21:00\'de gerçekleşen havai fişeği gösterisi

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