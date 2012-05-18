Avustralya'da ucuz sigara krizi

BATA ise bu suçlamayı reddediyor ve yeni çıkardığı Just Smokes marka sigaranın karaborsacılığın üstesinden gelmeyi amaçladığını söylüyor.

Just Smokes'un paketi ortalama sigaralardan yüzde 25 daha ucuza satılıyor.

Fakat Avustralya Sağlık Bakanı Tanya Plibersek, fiyat indiriminden en çok etkilenen müşteri grubunun gençler olduğunu söyleyerek şirketi suçluyor.

Plibersek, "BATA'nın yaptığı yeni yeni insanları sigara içmeye teşvik etmek ve tiryakilerin de devam etmesini sağlamak. Bunun için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

BATA ise yeni çıkardığı sigaranın, yasadışı şekilde karaborsada satılan ürünleri satın alanları hedeflediğini söylüyor.

Şirket, hükümetin tütünden alınan vergiyi 2010 yılında yüzde 25 oranında artırmasından bu yana karaborsa sigara satışlarında büyük artış görüldüğünü kaydediyor.

BATA sözcüsü Scott McIntyre AFP haber ajansına "Bu bir arz ve talep meselesi. Müşterilerimiz ucuz ürünlere ya da karaborsaya yöneliyorlardı. Biz de rekabet etmek zorunda kaldık" dedi.

Avustralya hükümeti ve büyük sigara şirketleri zaten yeni çıkarılan yasalarla ilgili bir anlaşmazlık içinde. Yeni yasalar yıl sonuna kadar bütün sigaraların paketlerinin düz ve üzerinde büyük sağlık uyarıları taşıyacak şekilde değiştirilmesini öngörüyor.

Dört sigara şirketi bu yasayı marka ve ticari sembolleri yasaklamak suretiyle fikri mülkiyet haklarını çiğnediği iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye götürdü.

(BBC Türkçe)