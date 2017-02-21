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Dünya
BBC Türkçe

Avustralya'da uçak AVM'ye düştü: 5 ölü

Tazmanya'ya gitmek için havalanan uçak düştüğü sırada AVM açık değildi

21 Şubat 2017 09:27

Avustralya'nın Melbourne kentinde küçük bir uçağın bir alışveriş merkezine düşmesi sonucunda beş kişi yaşamını yitirdi.

Emniyet yetkilisi Stephen Leane, yerel saatle 09:00'da gerçekleşen kazada hayatını kaybedenlerin tamamının uçakta bulunan beş kişiden oluştuğunu açıkladı.

Leane, Melbourne'deki küçük havalimanlarından Essendon'dan kalkan uçağın motorunda "feci bir arızannın" meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Tazmanya'ya gitmek için havalanan uçak düştüğü sırada AVM açık değildi.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından yerel basına 30 metreye kadar yükselen bir alev topu gördüklerini anlattı.

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, iki motorlu Beechcraft B200 King Air tipi uçağın neden düştüğünü araştıracak.

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