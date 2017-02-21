Avustralya'da uçak alışveriş merkezine düştü

Avustralya'nın Melbourne kentinde bulunan Essendon havalimanından kalkan küçük bir uçağın bir alışveriş merkezi üzerine düştüğü bildirildi. Çift motorlu Beechcraft tipi küçük uçağın havalandıktan kısa süre sonra düştüğü bilgisi verildi.

Uçakta bulunan bir pilot ve dört yolcu toplam beş kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Salı sabahı meydana gelen kazada alışveriş merkezinin henüz açılmamış olması nedeniyle dükkanlarda kimsenin bulunmadığı ve bu sayede daha fazla can kaybının önlenebildiği belirtildi.

Avustralya basınında dört yolcunun ABD vatandaşı olduğu bilgisine yer veriliyor. Ancak resmi makamlardan yolcuların kimliğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Victoria Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Stephen Leane, ilk belirlemelere göre kazanın motordaki bir hata nedeniyle meydana geldiğini kaydetti. Polis müfettişi Mick Frewen de uçağın kalkıştan kısa süre sonra acil yardım çağrısı yaptığını belirtti.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews da yaptığı açıklamada, kazanın sivil havacılıkta son 30 yıldır meydana gelen en ağır kaza olduğunu ifade etti.

Uçağın düşmesinin ardından bölgenin tahliye edildiği bildirildi. Kazayla birlikte başlayan yangını söndürme çalışmalarında yaklaşık 90 itfaiyecinin görev yaptığı bilgisi verildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/GA/HS