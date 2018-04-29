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BBC Türkçe

Avustralya'da 'uçağa bombalı saldırı planı önlendi'

Avustralya'da polisin gerçekleştirdiği baskınlarla, bir uçağı bombalı saldırıyla düşürme planının engellendiği açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, emniyet terörle mücadele biriminin yaptığı baskınlarla, bombalı saldırıyla bir uçağı düşürme planının önlendiğini açıkladı.

Baskınlarda, patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi.

Turnbull, Sydney kentinde yapılan baskınlarda, radikal İslamcı olduğu iddia edilen dört kişinin gözaltına alınması ardından bir açıklama yaptı.

Turnbull, baskınların, 'çok büyük bir terörle mücadele operasyonunun parçası olduğunu' söyledi.

Başbakan, ülkedeki havaalanlarında ek önemler alındığını belirtti.

Ülke çapında yolculara, uçak iniş ve kalkış saatlerinde gecikmeler olabileceği uyarısı yapılıyor.

Olay ardından ülkede, 'olası' kademesindeki terör seviyesinde değişikliğe gidilmedi.

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