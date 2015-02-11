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Dünya
Deutsche Welle

Avustralya'da terörle mücadele operasyonu

Avustralya'nın Sydney kentinde terör eylemi planladıkları gerekçesiyle iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

11 Şubat 2015 11:22


New South Wales eyaletinin polis sözcüsü Catherine Burn, gözaltına alınan kişilere ait bir avcı bıçağı, bir pala, video kayıtları ve üzerinde IŞİD'in simgelerinin yer aldığı bir bez parçasına el konulduğunu söyledi.

Zanlıların eylemlerini bugün Sidney'de düzenlemeyi planladıkları, güvenlik güçlerinin bunun üzerine harekete geçerek zanlıları yakaladıkları belirtildi.

Sidney'de aralık ayında bir kafeterya silahlı bir saldırgan tarafından basılmış, polisin 16 saat sonra düzenlediği kurtarma operasyonunda saldırganla birlikte iki rehine de can vermişti. "Ruhi açıdan dengesiz, aşırı dinci eğilimlere sahip" saldırgan, eylemi sırasında "IŞİD bayrağı" talep ederek dikkat çekmişti.

Avustralya hükümeti eylül ayında terör alarmını orta seviyeden yükseğe çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avustralya SydneySouth WalesCatherine BurnIŞİDSidneyDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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