Avustralya'da terör operasyonu

Avustralya'nın en büyük ikinci şehri olan Melbourne'de polis tarafından sabaha karşı yapılan baskınlarda, kentte saldırı düzenlemeyi planladığı öne sürülen ikisi kardeş, üç kişi gözaltına alındı. Türkiye kökenli Avustralya vatandaşı şüphelilerin, 21 yaşındaki H.H. ile 26 yaşındaki S.E. ve 30 yaşındaki E.E. olduğu açıklandı.

Victoria eyaletinin başkomiseri Graham Ashton, IŞİD'den esinlenerek saldırı planı yaptığı iddia edilen şüphelilerin henüz kentteki belli bir noktayı seçmediklerini ancak "kalabalık bir yeri" hedef almayı düşündüklerini söyledi.

Ashton, polisin şüpheliler şifreli mesajlarla haberleştiği için saldırının zamanı ve yerini tespit etmekte zorlandığını belirtti.

Terör saldırısı planlama suçlamasıyla Melbourne'de hâkim karşısına çıkan zanlıların kefaletle serbest bırakılma talepleri reddedildi. Associated Press, mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin suçlu bulunmaları hâlinde ömür boyu hapis cezası alabileceklerini bildirdi.

17 bin telefon görüşmesi dinlendi

Savcılık mahkemede şüphelilerle ilgili polis soruşturmasının mart ayında başladığını belirtti. Soruşturma kapsamında, 17 bin telefon görüşmesi ve 10 bin 500 yazılı mesajın yanı sıra 7 bin 800 saatlik diğer gizli kayıtların incelendiği ifade edildi. Polis, zanlıların 0.22 kalibrelik yarı otomatik tüfekler edinmeye çalıştığını iddia etti.

Üç şüphelinin de pasaportunun Suriye ya da başka bir çatışma bölgesine gitme niyetinde oldukları şüphesiyle bu yıl içinde iptal edildiği açıklandı.

Associated Press, şüphelilerin planıyla Melbourne'de son dönemde gerçekleştirilen saldırılar arasında bağlantı bulunmadığını belirtti. Polisin IŞİD'den esinlenilerek düzenlenen bir terör saldırısı olarak değerlendirdiği son olay, 9 Kasım'da yaşanmıştı. Bıçaklı bir saldırgan, 74 yaşındaki bir erkeği öldürüp iki kişiyi de yaralamıştı. Aracını yanıcı maddelerle havaya uçurmaya çalışan saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

DW,AP/CÖ,EC

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