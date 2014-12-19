Avustralya'da sekiz çocuk bıçaklanarak öldürüldü



Yetkililerden verilen bilgiye göre olay, kimliği belirsiz bir kişinin Cairns polisine telefonla yaptığı ihbar üzerine ortaya çıktı. İhbarda sadece evde yaralı bir kadın bulunduğundan söz edildiği belirtildi. Cairns kentinin banliyölerinden Manoora'daki eve gelen sağlık ekipleri çocukları da bulunca polise haber verdi.

34 yaşındaki kadının çocukların annesi olduğu belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadının polisin olayla ilgili sorularına yanıt verdiği açıklandı.

Avustralya medyasında yer alan haberlerde çocukların bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. "Cairns Post" gazetesi ise bazı çocukların boğularak öldürüldüğünü duyurdu. "Sky News" televizyonunun haberinde, evde yaşayan üvey babanın kayıplara karıştığı iddiasına yer verildi.

Abbott: 'Sınava tabi tutuluyoruz'

Polis sözcüsü Bruno Asnicar, "Kamuoyunu endişelendirecek bir durum yok" açıklamasını yaptı. Olayın kendisini sarstığını belirten Avustralya Başbakanı Tony Abbott, "Bugünlerde çok zorlu bir sınava tabi tutuluyoruz" dedi.

Sidney'de bu hafta içinde bir kafeterya silahlı bir saldırgan tarafından basılmış, polisin 16 sonra düzenlediği kurtarma operasyonunda saldırganla birlikte iki rehine de can vermişti. "Ruhi açıdan dengesiz, aşırı dinci eğilimlere sahip" saldırgan, eylemi sırasında "IŞİD bayrağı" talep ederek dikkat çekmişti.