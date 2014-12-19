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Dünya
Deutsche Welle

Avustralya'da sekiz çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Avustralya'nın Cairns kentindeki bir evde, yaşları 1,5 ile 15 arasında değişen sekiz çocuğun cesedi bulundu. Sidney'deki kafeterya baskınının şokunu henüz atlatamayan Avustralya kamuoyu gelişmeyle sarsıldı.

19 Aralık 2014 11:03


Yetkililerden verilen bilgiye göre olay, kimliği belirsiz bir kişinin Cairns polisine telefonla yaptığı ihbar üzerine ortaya çıktı. İhbarda sadece evde yaralı bir kadın bulunduğundan söz edildiği belirtildi. Cairns kentinin banliyölerinden Manoora'daki eve gelen sağlık ekipleri çocukları da bulunca polise haber verdi.

34 yaşındaki kadının çocukların annesi olduğu belirtildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadının polisin olayla ilgili sorularına yanıt verdiği açıklandı.

Avustralya medyasında yer alan haberlerde çocukların bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. "Cairns Post" gazetesi ise bazı çocukların boğularak öldürüldüğünü duyurdu. "Sky News" televizyonunun haberinde, evde yaşayan üvey babanın kayıplara karıştığı iddiasına yer verildi.

Abbott: 'Sınava tabi tutuluyoruz'

Polis sözcüsü Bruno Asnicar, "Kamuoyunu endişelendirecek bir durum yok" açıklamasını yaptı. Olayın kendisini sarstığını belirten Avustralya Başbakanı Tony Abbott, "Bugünlerde çok zorlu bir sınava tabi tutuluyoruz" dedi.

Sidney'de bu hafta içinde bir kafeterya silahlı bir saldırgan tarafından basılmış, polisin 16 sonra düzenlediği kurtarma operasyonunda saldırganla birlikte iki rehine de can vermişti. "Ruhi açıdan dengesiz, aşırı dinci eğilimlere sahip" saldırgan, eylemi sırasında "IŞİD bayrağı" talep ederek dikkat çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avustralya CairnsAvustralyaCairnsManooraPost34;News34;Bruno AsnicarAvustralya Başbakanı Tony AbbottDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/AG

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