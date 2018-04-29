T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Avustralya'da ruhsatsız silah affı: 26 bin silah teslim edildi

Ülkedeki genel af kapsamında, şu ana kadar teslim edilen silahlar, ülkedeki tahmini ruhsatsız silah sayısının 10'da birine denk geliyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren af kararının "artan terör tehdidi" ve ülkeye dışarıdan giren silah sayısındaki artış neden

29 Nisan 2018 20:30

Avustralyalılar, ülkede 1 Temmuz'da başlatılan genel af kapsamında şu ana kadar 26 bin ruhsatsız silahı yetkililere teslim etti.

Af kararı "artan terör tehdidi" ve ülkeye giren silah sayısındaki artış nedenleriyle alındı.

Af süresince ruhsatsız silahını teslim etmeyenler, daha sonra yakalanmaları halinde 280 bin Avustralya doları para ve 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Affın süresi 30 Eylül'de doluyor.

Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan şu ana kadar "ülkeyi daha güvenli hale getirmek adına çok iyi bir sonuç elde ettiklerini" belirtti. Keenan, 2014'te Sydney'de bir kafede yapılan saldırının failinin Avustralya'ya 1950'lerde girmiş ruhsatsız bir silah kullanmış olduğunu hatırlattı.

Ancak teslim edilen silah sayısı, ülkedeki tahmini ruhsatsız silahın 10'da birine denk geliyor.

Avustralya polisi, bir kısmı organize suç örgütlerince ve terör saldırılarında kullanılan yaklaşık 260 bin ruhsatsız silah olduğunu tahmin ediyor.

Avustralya'da 1996 yılında Port Arthur kentinde yapılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından da af ilan edilmiş ve af kapsamında 643 bin 726 ruhsatsız silah teslim edilmişti.

Saldırı Avustralya'da yarı otomatik ve otomatik silahların da yasaklanmasına yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TemmuzAvustralyaEylülAvustralya Adalet Bakanı Michael KeenanKeenanSydneyPort Arthur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24