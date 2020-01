Avustralya’da Rock’n Roll Partisi kuruldu

Ünlü şarkıcı Gotye, birlikte çalıştığı grubu The Basics ile beraber siyasi parti kurdu. Ülkesi Avustralya’da, politikanın elit bir zümrenin elinde olduğu için harekete geçtiklerini açıklayan Gotye, partiye Basics Rock’n’Roll Party (BRRP) adını verdi.

Taraf’ın Guardian’a dayandırdığı haberine göre, dünyaca ünlü şarkıcı Gotye, grubu The Basics ile beraber siyasi parti kurdu. Somebody That I Used To Know parçasıyla ünlenen sanatçı, ülkesi Avustralya’da “politikanın elit bir zümrenin elinde olduğunu ve bu durumu değiştirmek için harekete geçtiklerini” açıkladı. Grammy Ödüllü şarkıcının, Victoria eyaletinde düzenlenecek yerel seçimlere katılacak partisinin ismiyse Basics Rock’n Roll Party (BRRP) / Basics Rock’n Roll Partisi olarak belirlendi.

Eğitim, ilerleme ve rock

Sloganı “Eğitim, ilerleme ve Rock’n Roll” olan BRRP’nin üyeleri, amaçlarını “Avustralya’da, siyaset yalnızca elitler tarafından yapılabilirmiş gibi görülüyor. Parlamentodaki herkes ‘iyi’ ailelerden geliyor, siyaset dışında başka hiçbir işte deneyimleri yok. Biz, bunu değiştirmek için geldik” diye açıklıyorlar. Herhangi bir siyasi ideolojiye sahip olmadığını söyleyen BRRP’nin, Kasım’da gerçekleşecek seçimlere katılabilmek için 500 üyeye ihtiyacı var. “Parti meclisi” 500 üyeye ulaşmak amacıyla Facebook sayfası üzerinden “seçim kampanyasına” başladı.

BRRP, henüz resmî olarak parti programını açıklamasa da Avustralya’da pek çok haksızlığa maruz kalan Aborjinlerle ilişkilerin geliştirilmesi ve eğitim eşitliğinin sağlanması için çalışacaklarını açıkladı. Gerçek ismi Wouter Wally De Backer olan Gotye’nin, Kimbra’yla beraber seslendirdiği Somebody That I Used To Know parçası, geçen yıl sanatçıya Grammy Ödülü kazanmıştı.