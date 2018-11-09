Avustralya'da polis tarafından vurulan saldırgan öldü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Sabah saatlerinde Avustralya’nın Melbourne kentinde, biri kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaraladıktan sonra bir arabayı yakan, olay yerine gelen iki polis memuruna saldıran kişi polis tarafından vuruldu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arabasını bir binaya çarpan adam arabasından çıkarak arabanın içine bir madde attı ve olay yerine gelen polislere elindeki bıçakla saldırdı.

Göğsünden vurulan saldırganın polis kontolünde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve yaralanan iki vatandaşın durumlarının iyi olduğu duyuruldu.

Polis tarafından önce olayda terör şüphesi olmadığı söylendi ancak daha sonra terör bağlantılarının inceleneceği duyuruldu.

Saldırganın 1990’larda Somali’den Avustralya’ya geldiği ve uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

Başbakan Daniel Andrews, yaptığı konuşmada hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı diledi ve olay esnasında polise yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti.

Melbourne Belediye Başkanı Sally Capp ve muhalefet lideri Bill Shorten da sosyal medya paylaşımlarında polise teşekkür ettiler.