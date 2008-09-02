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Avustralya'da ortaya çıktı

Marilyn Monroe'nun setteyken çekilmiş amatör filmi, 60 bin dolara satıldı

02 Eylül 2008 03:00

Marilyn Monroe'nun  "Bazıları Sıcak Sever" filminin setindeyken çekilmiş amatör bir filmi, çekildikten yaklaşık 50 yıl sonra Avustralya'da bulundu ve açık artırmaya çıkarıldı.
        
Mezatçı Charles Leski amatör filmde, Monroe ve başrol oyuncularından Tony Curtis'in, plaj sahnesi çekilmeden önce sette görüldüğünü  belirtti.
        
Yönetmen Billy Wilder'ın da göründüğü filmin, 1959 yılının başında Monroe'nun San Dieogo'daki üssü ziyaret etmesinden sonra filmin setine davet edilen Amerikalı bir denizci
tarafından çekildiği kaydedildi.

Orijinal Kodak kutusu içindeki filmin, denizcinin ölümünden sonra, Avustralya'da yaşayan kızına geçtiği ve denizcinin kızının, sinema dünyasına katkısı olabileceği düşüncesiyle filmi satışa sunduğu belirtildi. Bu yılın başında Monroe ve Clark Gable'ı 1961 yapımı "Misfits" filminin
setinde gösteren 47 dakikalık amatör film,  küçük bir rol alan  aktörün ailesi tarafından 60 bin dolara satılmıştı.

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