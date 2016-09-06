Avustralya'da mahkûmlar maaş artışı talebiyle grevde

Avustralya'nın yüksek güvenlikli hapishanesi Barwon'da mahkumlar maaş artışı talebiyle greve çıktı.

Melbourne şehrinin güney batısında bulunan Barwon hapishanesinde kalan hükümlüler, cezaevinde yaptıkları gündelik işlerin karşılığında aldıkları maaşı yetersiz bularak greve başladı.

Victoria eyaleti sözcüsü, eğer yaşlı ya da çalışamaz durumda değillerse bütün hükümlülerin bahçe işleri ya da tamir gibi bazı görevleri yapmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Mahkumlar, hapishane içinde görevlendirildikleri işler karşılığında günlük ortalama 7 dolar alıyordu.

Fakat bazıları aldıkları paranın yaptıkları işe göre yeterli olmadığını düşündü ve greve başladı.

Mahkumlar ayrıca kendilerine verilen paranın ülkedeki diğer hapishanelerde ödenen miktardan daha az olduğunu söylüyorlar.

Avustralya'da mahkum haklarını savunan 'Justice Action' grubu sözcüsü Brett Collins de, "Barwon hapishanesinde mahkumlara ödenen ücretin Avustralya'nın diğer eyaletlerindeki hapishanelere göre çok düşük olduğunu" dedi.

Hapishane yetkilileri ise, çalışmayı reddeden ve greve giden hükümlülerin hücrelerinde tutulduklarını açıkladı.

Yüksek güvenlikli hapishane Barwon'da grevin kabul edilemez olduğunu savunan siyasetçiler, hapishane yönetimini mahkumları greve 'teşvik etmekle' suçluyor.

Çoğunlukla seri katiller ve uyuşturucu satıcılarının bulunduğu hapishanede bu suçlardan hüküm giymiş yaklaşık dörtyüz elli tutuklu bulunuyor.