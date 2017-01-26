Avustralya’da kız kardeşlerin finali

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyonun isminin Williams olacağı kesinleşti. Ancak hangisi? 35 yaşındaki Serena Williams (solda) kendisinden bir yaş büyük ablası Venus (sağda) ile Avustralya Açık'ta finale yükseldi.

Serena Williams, yarı finalde 34 yaşındaki Hırvat rakibi Mirjina Lucic karşısında zorlanmadı ve 50 dakika sonunda korttan 6-2 ve 6-1'lik setlerle galip ayrıldı. Serena Avustralya'da 7. şampiyonluğuna ulaştığı taktirde dördüncü turda elenen son şampiyon Alman Angelique Kerber'den de Dünya 1 numarası unvanını geri alacak. Başarılı raket bir maç uzağında olduğu teklerde 23. Grand Slam zaferine ulaştığında Alman efsane raket Steffi Graf'ın rekoruna da ortak olacak.

Venus Williams: "Hayal ettiğimden fazlası”

Venus Williams, 4. turda Kerber'i eleyen vatandaşı Coco Vandeweghe karşısında 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 galip gelerek rekor bir bekleme süresi olan 14 yıl sonra Melbourne'de ikinci finaline ulaştı. Aynı zamanda Avustralya Açık'taki en yaşlı kadın finalist oldu. 36 yaşındaki raket Vandeweghe karşısında zorlu bir mücadele verdi. "Benim için anlamı büyük. İnanılmaz bir maçtı. Sürekli savunmadaydım” diyen 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Venus 15. finaline çıkacak.

Serena Willams: "En zorlu rakibim”

Serena Willams, bir turnuvada 28. kez kardeşiyle karşılaşacak. Ablasına karşı 16-11'lik üstünlüğü var. 2003'te Avustralya'daki finali kazanmış ve ikilinin son olarak karşı karşıya geldiği Grand Slam finali olan 2009 Wimbledon da Serena'nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Ablasının finale yükselmesine ilişkin "Böyle bir maç görmedim. Venus ile gurur duyuyorum. O büyük bir ilham kaynağı. Benim dünyam, hayatım, benim için her şey demek. En büyük hayali bizim için gerçek oldu. O benim en zorlu rakibim. Kimse beni bu kadar çok yenmedi. Sonuç önemli değil. Biz kazandık. Bu turnuvayı bir Williams kazandı” diye konuştu. İki kardeşin finali 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Erkeklerde finale sürpriz konuk

Erkeklerde ilk finalist üç saat beş dakika süren maç sonunda belli oldu. İsviçreli tenisçi Roger Federer vatandaşı Stan Wawrinka karşısında korttan 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 galip ayrıldı. Dünyanın eski 1 numarası ve dört Avustralya şampiyonluğu bulunan Federer 29 Ocak Pazar günkü finalde ezeli rakibi İspanyol Rafael Nadal ya da Bulgar Grigor Dimitrow karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Federer 7 yıl aradan sonra Avustralya Açık'ta finale yükseldi. Rekortmen tenisçi 18. Grand Slam zaferine çok yakın. Dünya 17 numarası, kazanması halinde 2012 Avustralya şampiyonluğundan sonra ilk Grand Slam birinciliğine ulaşacak. Federer o tarihten beri ikisi Wimbledon (2014,2015) ve biri Amerika Açık (2015) olmak üzere 3 Grand Slam finali kaybetti.

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DW/dpa/SID, UÇ/BÖ