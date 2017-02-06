Avustralya'da Katolik Kilisesi'ne cinsel taciz suçlaması

Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel taciz iddialarını soruşturan Kraliyet Komisyonu, tanık olarak dinlenen binlerce kişinin onlarca yıl boyunca Katolik rahipler tarafından tacize uğradıklarını iddia ettiğini açıkladı.

Mağdurları dinleyen Komisyon'un açıkladığı istatistiklere göre, ülkenin Katolik rahiplerinin yüzde 7'si 1950-2010 yılları arasında çocuklara tacizde bulunmakla suçlanıyor.

Katolik Kilisesi'ne ait bir tarikatta taciz eden rahip oranının yüzde 40'lara ulaştığı iddia ediliyor.

Komisyona konuşan 4500 kişi 1980 ile 2015 yılları arasında taciz mağduru olduğunu öne sürdü.

Avustralya'nın en yüksek soruşturma kurumu olan Komisyon, ayrıca dini kurumların dışındaki kuruluşları da cinsel istismar konusunda soruşturuyor.

Din adamlarının cinsel tacizine uğrayan çok sayıda mağduru dinleyen Komisyon, bugüne kadar topladığı istatistikleri Pazartesi günü açıkladı.

Komisyon'la çalışan avukatlarından Gail Furness "Mağdurların öykülerinin iç karartıcı biçimde birbirine benzer" olduğunu söyledi.

Furness, "Çocuklar yok sayılmış daha da kötüsü cezalandırılmış. İddialar soruşturulmamış. Rahipler ya da diğer din adamları tayin edilmiş. Tayin edildikleri yerdeki topluluklar rahibin geçmişiyle ilgili bilgi sahibi olmamış" dedi.

Furness, 1980 ile 2015 yılları arasında Avustralya çapında binden fazla Katolik kurumunda 4 bin 444 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını söyledi.

Kurbanların ortalama yaşı kızlar için 10.5 erkekler için 11.5 olduğunu söyleyen Furness, ortalama olarak tacizin bildirilmesinin 33 yıl sürdüğünü ekledi.

Kraliyet Komisyonu 1950 yılından bu yana 10 dini kuruma karşı taciz iddialarının sayısını da açıkladı.

Verilere göre dört dini kurumun üyelerinin yüzde 20'den fazlası taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

2013 yılında kurulan Komisyon Avustralya'da okullar, spor kulüpleri ve dini kurumlar da dahil olduğu pek çok kuruluş hakkında cinsel ve fiziksel taciz suçlamalarını soruşturuyor.

Furness tacize uğrayan kurbanların yüzde 60'ının dini kurumları suçladıklarını ve bu oranın üçte ikisinin de Katolik Kilisesi'ni ilgilendirdiğini söyledi.

Soruşturmada Katolik Kilisesi'ni temsil eden Francis Sullivan verilerin kilisenin çocukları koruma konusunda büyük bir başarısızlık içinde olduğunu göstediğini söyledi.

Sullivan "Bu rakamlar şok edici, trajik ve savunulamaz. Katolikler olarak başlarımızı utanç içinde eğiyoruz" dedi.

Vatikan soruşturma sürecini yakından takip ediyor.

Avustralya'nın en kıdemli Katolik Kilisesi yetkilisi Kardinal George Pell soruşturma kapsamında bazı duruşmalarda tanıklık yaptı.

Komisyon'un nihai raporunun bu yıl sonunda yayımlanması bekleniyor.