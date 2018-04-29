Avustralya'da halkın %61'i eşcinsel evlilikler için 'Evet' dedi

Eşcinsel evliliğin yasal hale getirilmesini halk oylamasına götüren Avustralya'da, yüzde 61,6'lık kesim 'Evet' oyu kullandı.

Bağlayıcılığı bulunmayan ve posta yoluyla yapılan oylamaya katılım yüzde 79,5 oranına ulaştı ve 12,7 milyondan fazla kişi oy kullandı.

Oylama sonucunun ülkenin istatistik ofisi tarafından açıklanmasıyla birlikte ülkenin büyük kentlerinde geniş kitleler sokaklarda kutlamalar düzenlemeye başladı.

Parlamento eşcinsel evlilikleri yasal hale getirmeyi uzun süre tartışmış, karşıt görüşler arasında sert geçen tartışmaların ardından konunun gönüllülük esasına dayanan bir halk oylamasına sunulması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Malcolm Turnbull, Noel'e kadar yasayı parlamentodan geçirmek istediklerini ifade etti.

Turnbull, "Milyonlarca Avustralyalı sesini duyurdu ve eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinden yana olduklarını gösterdi" diye konuştu ve "Eşitlik için 'Evet' dediler; Aşk için 'Evet' dediler" dedi.

Seçmenlere posta yoluyla ulaştırılan pusulalara yanıtların verilmesi için 8 haftalık bir süre tanındı.

Seçmenlere "Evlilik yasası eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verecek şekilde değiştirilmeli mi?" sorusu yöneltildi ve 'Evet' ile 'Hayır' seçeneklerinden birisinin işaretlenmesi istendi.

'Evet' kampanyası yürüten gruplar konunun oylamaya taşınmasının dahi mantıksız olduğunu savunarak, parlamentonun eşitlik ilkelerini gözeterek gerekli yasal değişikliği yapmasını istiyordu.

'Hayır' kampanyasını yürütenler ise aile tanımı üzerinde durarak, cinsiyet gibi kavramların okullarda nasıl okutulacağının belirsiz hale geleceğini iddia ediyorlardı.

Avustralya İstatistik Bürosu Genel Müdürü David Kalisch, 7,8 milyon seçmenin 'Evet' oyuna karşılık, 4,9 milyon seçmenin 'Hayır' dediğini açıkladı.

Ülkenin 150 seçim bölgesinden 146'sı yasa değişikliğine destek verirken, öneriye karşı çıkan seçim bölgelerinin sayısı 17'de kaldı.

Kalisch, "Gönüllülük esasına dayanan bir oylama için bu katılım oranı olağanüstü. Konunun çok sayıda Avustralyalı için ne denli önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Eşcinsel evlilikleri destekleyen Başbakan Turnbull'un, parlamentoya sunulacak yasa değişikliği teklifinin dili konusunda partisinin üyelerini ikna etmesi gerekecek.

Bazı muhafazakâr üyeler, 'Firmalar dilerlerse eşcinsel evlilikler ve düğünler için hizmet vermeyi reddedebilmeli' diyor.

İktidar partisi temsilcileri tarafından hazırlanmış olan iki farklı yasal düzenleme önerisi var.

Başbakan Turnbull ve muhalefet partilerinin de desteklediği tasarıyı Senatör Dean Smith hazırlamıştı.

Muhafazakar milletvekilleri ise Senatör James Paterson tarafından hazırlanan ve dini değerlere vurgu yapan teklifi destekliyor.