Avustralya'da haftalığı 130 dolara kiralık çadır

Avustralya'nın en büyük şehri Sydney'de, ev arkadaşı arayanlar için açılan bir Facebook grubunda, evin bahçesine kurulan bir çadır, 'kiralık konutlar' listesine girdi.

Avustralya'da yayınlanan The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Inner West Housemates adlı Facebook grubunda yer alan ilanda, evin arka bahçesine kurulan çadırın haftalık kirasının 130 Avustralya doları olduğu belirtildi. Çadır için ayrıca 200 dolar da depozito isteniyor.

Yaklaşık 40 bin takipçisi olan grupta bazı üyeler ilanın şaka olduğunu düşündü.

Üyelerden Max Russell, "Aklı olan hiç kimse, buz gibi soğukta bir çadırda kalmak için 130 dolar ödemez, en azından salonunu kiraya ver" mesajını paylaştı.

Bir diğer üye Jesse Vanderhurst, "Yani, bir evsiz gibi yaşamanın maliyeti haftalık 130 dolar" dedi.

Çadırın ilanı Airbnb sitesinde de geceliği 22 dolar olarak çıktı ancak ilan kısa bir süre sonra sayfadan silindi.

Inner West Housemates sayfasının yöneticisi ise 'dürüst ve samimi bir ilan olduğu' için silmeyeceklerini duyurdu.

İlanda çadırın 24 Mayıs'tan itibaren kullanılabileceği, ücrete çamaşır, kurutma, bulaşık hizmetleri ile faturaların da dahil olduğu belirtiliyor.

Avustralya'da geçen yıl, bir Airbnb kullanıcısı da geceliği 15 dolara şişme yatağını kiraya vermişti.