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Dünya

Avustralya’da eşcinsel evlilik yasası Senato’dan geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Avustralya’da eşcinsel evliliklere izin vermeyi öngören yasa tasarısı Senato’nun da onayını aldı

29 Kasım 2017 19:24

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Avustralya’da eşcinsel evliliklere izin vermeyi öngören yasa tasarısı Senato’nun da onayını aldı.
Geçtiğimiz haftalarda Avustralya’da daha önce hiç denenmemiş bir yöntem olan posta yoluyla bir referandum yapılmış, Avustralya’lıların yüzde 61.6’sı yasal bağlayıcılığı olmayan oylamada eşcinsel evliliklere “evet” demişti.
Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull binlerce insan tarafından ülke genelinde kutlanan sonuçların ardından  vatandaşların eşitlik için ve aşk için evet dediğini dile getirerek “Şimdi artık top Avustralya Parlamentosu olarak bizde. Vatandaşlarımızın bizden istediği şeyi noelden önce gerçekleştirmeliyiz” demişti.
Tasarı Avustralya Temsilciler Meclisi’nden de geçtiğinde tasarı tamamen yasalaşmış olacak.

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