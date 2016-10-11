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BBC Türkçe

Avustralya'da eşcinsel evlilik referandumu tartışması

Ana muhalefetteki İşçi Partisi hükümetin, eşcinsel evliliklerin yasallaşması için düzenlemeyi planladığı referanduma gerek olmadığını, parlamentonun yeterli olduğunu söyledi

11 Ekim 2016 17:22

Avustralya'da hükümetin eşcinsel evliliklerin yasallaşması için Şubat ayında referandum düzenlenmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlaması, iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Bill Shorten, referanduma gerek olmadığını söyledi.

Referandumun ülke ekonomisine pahalıya mal olacağını belirten Bill Shorten, destekledikleri düzenleme için Parlamento'da oylama yapılmasını istedi.

Shorten, "Neden eşcinsel çiftler, ilişkilerini onaylatmak için 15 milyon Avustralyalı'nın kapısını çalmak zorunda kalsın ki?" dedi.

Kylie Minogue eşcinsel evlilikler yasalaşmadan evlenmeyecek

İşçi Partisi, konunun referandum öncesi uzun süre tartışılmasının eşcinsellere zarar vereceğinin altını çiziyor.

Partinin desteği olmadan, referandum tasarısının Senato'dan geçmesi mümkün değil.

 

Avustralya'da evlilik 'kadın ve erkek arasındaki bir birliktelik' olarak tanımlanıyor.

Ülkede referandum yapılması halinde halka, "Eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verecek yasa değişikliği yapılmalı mı?" şeklinde bir soru sorulacaktı.

Referandumun ülkeye maliyeti 160 milyon Avustralya Doları (Yaklaşık 120 milyon ABD Doları) olacaktı.

"Evet" ve "Hayır" kampanyalarına eşit miktarda fon sağlanması planlanıyordu.

Avustralya'da 2011 verilerine göre 33 bin 700 eşcinsel çift var.

Kamuoyu yoklamaları ülkede halkın yaklaşık üçte ikisinin eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını desteklediklerini söylüyor.

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