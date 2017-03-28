T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Avustralya'da dünyanın en büyük dinozor ayak izi bulundu

"Ayak izleri 1.7 metreyi buluyor"

28 Mart 2017 16:27

Avustralya'nın kuzey batısında Dampier yarımadasında yapılan araştırmalarda 140 milyon yıllık 21 farklı dinozora ait izlere rastlandı.

Aktüel Arkeoloji'de yer alan habere göre, Jurassic Park olarak adlandırılan bölgede Queensland Biyoloji Bilimleri Okulu’ndan Dr. Steve Salisbury ve ekibi çalışma yürütüyor. Dr. Salisbury, "Stegosauria’nın da içinde olduğu gezegendeki en büyük dinazorlar faunasını gördük. Sauropoda’nın ayak izleri 1.7 metreyi buluyor. Bölgenin yerlileri tarafından davet edildik. Onlar burada izleri fark ettiler. Onların bilimsel olarak incelenmesine ve belgelenmesine ihtiyaç vardı" dedi.

Ülkede 2008 yılında Walmadany bölgesinde sıvılaştırılmış doğalgaz merkezi yapılması için adım atılmıştı. Bunun üzerine Salisbury ve ekibi bölgede 400 saat boyunca çalışarak dinazor izlerini belgeledi. Bunun üzerine proje yönetim tarafından iptal edildi.

 

ETİKETLER

Steve SalisburyAvustralyaDampierdinozorayak izi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24