Avustralya'da çifte vatandaşlık başbakan yardımcısını görevinden etti

Avustralya Yüksek Mahkemesi, çifte vatandaş oldukları gerekçesiyle, aralarında başbakan yardımcısının da olduğu beş siyasetçinin göreve uygun olmadıklarına hükmetti.

Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un Senato üyeliği de düşürüldü.

Böylece hükümet Senato'daki çoğunluğu kaybetti.

Avustralya Anayasası, çifte vatandaş olanların seçilmesini yasaklıyor.

Başbakan Malcolm Turnbull, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Mahkemenin bugünkü kararı açıkça umduğumuz gibi bir sonuç doğurmadı, ancak görev her zamanki gibi devam ediyor" dedi.

50 yaşındaki Ulusal Parti lideri Barnaby Joyce, Avustralya doğumlu.

Joyce, Ağustos ayında babasından ötürü otomatik olarak Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu öğrendi.

Yeni Zelanda vatandaşlığını bıraktığını açıklayan Joyce, böylece ara seçimlerde aday olabilecek.