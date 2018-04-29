T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Avustralya'da çifte vatandaşlık başbakan yardımcısını görevinden etti

Avustralya Yüksek Mahkemesi, çifte vatandaş oldukları gerekçesiyle, aralarında başbakan yardımcısının da olduğu beş siyasetçinin göreve uygun olmadıklarına hükmetti. Barnaby Joyce'un Senato üyeliği de düşürüldü. Hükümet Senato'daki çoğunluğu kaybetti.

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya Yüksek Mahkemesi, çifte vatandaş oldukları gerekçesiyle, aralarında başbakan yardımcısının da olduğu beş siyasetçinin göreve uygun olmadıklarına hükmetti.

Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce'un Senato üyeliği de düşürüldü.

Böylece hükümet Senato'daki çoğunluğu kaybetti.

Avustralya Anayasası, çifte vatandaş olanların seçilmesini yasaklıyor.

Başbakan Malcolm Turnbull, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Mahkemenin bugünkü kararı açıkça umduğumuz gibi bir sonuç doğurmadı, ancak görev her zamanki gibi devam ediyor" dedi.

50 yaşındaki Ulusal Parti lideri Barnaby Joyce, Avustralya doğumlu.

Joyce, Ağustos ayında babasından ötürü otomatik olarak Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu öğrendi.

Yeni Zelanda vatandaşlığını bıraktığını açıklayan Joyce, böylece ara seçimlerde aday olabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avustralya Yüksek MahkemesiBarnaby Joyce SenatoHükümet SenatoYardımcısı Barnaby Joyce SenatoSenatoAnayasasıMalcolm TurnbullUlusal PartiBarnaby Joyce AvustralyaAğustosYeni ZelandaZelandaJoyce

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24