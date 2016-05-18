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Dünya

Avustralya'da cami kundaklandı

Polis yetkilileri caminin kasıtlı olarak hedef alındığını düşünmediklerini belirtti

18 Mayıs 2016 20:02

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Geelong kentinin tek camisi kundaklandı.

1993 yılında bölgede yaşayan Müslümanlarca satın alınan bir kilisenin dönüştürülmesiyle hizmet vermeye başlayan Geelong Camisi'nde bu sabaha karşı yangın çıkarıldı.

Haberler.com'un haberine göre, caminin yangında büyük hasar gördüğü belirtildi. Faillerin İslam karşıtları mı yoksa ekim ayından bu yana kiliseleri yakanlar mı olduğu bilinmiyor.

Victoria Polis Müfettişi Graham Banks, caminin kasıtlı olarak hedef alındığını düşünmediklerini, olayın kentteki kilise yangınlarıyla bağlantısı olabileceğini söyledi. Kilise camiye dönüştürülürken dışının orijinal halde bırakılması polisin tahminlerini güçlendiriyor.

 

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