Avustralya'da bulunan fosil en eski yaşam formu olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Avustralya\'da bilim insanları, buldukları üç buçuk milyon yıllık taşın üzerindeki fosillerin, dünya üzerindeki en eski yaşam formu olabileceğini açıkladılar.

Avustralya\'da on yıl önce bulunan üç buçuk milyon yıllık bir kayanın dünya üzerindeki yaşamın tahmin edilenden çok daha önce başlamış olabileceğini gösteriyor. Söz konusu kayanın üzerinde yaklaşık 20 yıl önce Profesör ve Paleobiyolog William Schopf tarafından ismi konulan mikro fosiller, silindirik bir yapıda keşfedilmiş ve yıllar boyunca bilim insanları arasında tartışma konusu olmuştu.

Gelişen teknoloji ile William Schopf ve araştırma ekibi, Avustralya\'daki eski kayanın üzerindeki karbon oluşumunu inceleyerek, taşın üzerinde başka bir karbon tipi olup olmadığını araştırdı. ABD Kaliforniya Üniversitesi\'nde gerçekleştirilen analiz sonucunda taşın üzerinde bulunan karbonun mikro fosil belirtileri taşıyan bir yapıya sahip olduğunu keşfeden Schopf, \"Karbon izotopları oranları, mikro fosillerin şekilleriyle uyumlu\" dedi.

Proceedings of the National Academy of Sciences isimli dergide yayınlanan araştırma yazısına göre bilim insanlarının mikro fosil yapılarını ve karbon oranlarını ölçebilecek teknolojiyi geliştirmeleri yaklaşık 10 yıl sürdü. Araştırmada, taşın üzerinden alınan 11 farklı mikro fosilin incelendiği ve bu mikro fosillerin bazılarının soyunun tükendiği, bazılarının ise halen dünya üzerinde görülebileceği söylendi. Mikro fosillerin çeşitliliği, dünyada çok eskiden çeşitli bir ekosistem olduğunun göstergesi olarak varsayılırken, bazı türlerin bitkiler gibi güneşten beslenerek enerji ürettiğini ortaya çıkardı.