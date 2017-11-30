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Dünya

Avustralya’da bir eyalet ötenaziyi yasallaştırdı

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Ölümcül hasta olanların yasal yollardan tıbbi destekle hayatlarına son vermesi anlamına gelen ötenaziyi yasallaştıran ülkelere Avustralya da katıldı

30 Kasım 2017 12:40

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Ölümcül hasta olanların yasal yollardan tıbbi destekle hayatlarına son vermesi anlamına gelen ötenaziyi yasallaştıran ülkelere Avustralya da katıldı. Avustralya’nın Victoria eyaleti ülkede ötenaziyi yasallaştıran ilk eyalet oldu. 
Geçtiğimiz yıl babasını kaybettikten sonra ötenaziyi desteklemeye başlayan Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews yasanın hem Avam Kamarası’nda hem de Senato’da kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün bir reform günü, şefkat günü, ölümcül hasta olanlara kendi hayatlarını kontrol etme şansı verdiğimiz gün” dedi. 
Tartışmalı yasa Senato’dan 18 hayır oyuna karşı 22 evet oyuyla geçerken, Avam Kamarasında 47 meclis üyesi ötenaziyi destekledi, 37 üye ise hayır oyu verdi. Victoria eyaleti Sağlık Bakanı Jill Hennessy de Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Zafer! Şefkatli bir eyaletiz!” yazdı.
Dünyada ötenazinin yasal olduğu ülkeler Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Kanada. Hollanda, dünyada ötanaziyi yasal hale getiren ilk ülke. Hollanda ve Belçika\'da 12 yaşından büyük çocuklar için bile uygulanıyor. Ayrıca ABD’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde de aktif ötenazi uygulanabiliyor.
Ülkemizde 1998 yılında yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin “Ötenazi Yasağı” başlıklı 13. maddesine göre, ötenazi yasaklanmış durumda. Söz konusu maddede şöyle deniliyor: “Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi, kimsenin hayatına son verilemez.” (Fotoğraflı)

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