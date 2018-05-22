Avustralya'da başpiskopos, 'çocuğa cinsel tacizi saklamak'tan suçlu bulundu

Avustralya'nın Adalaide Başpiskoposu Philip Wilson, 1970'li yıllarda çocuklara yapılan cinsel tacizi saklamaktan suçlu bulundu. Kararın ardından, taciz mağdurları mahkeme binası dışında kutlama yaptı.

Wilson, Katolik dünyasında bu suçtan hüküm giyen en üst düzey isim oldu. Başpiskopos Wilson, New South Wales eyaletinde birlikte çalıştığı bir pedofil rahibin kilise korosundaki çocuklara yönelik cinsel tacizini saklamakla suçlanıyordu. Wilson dava sırasında, bazı taciz kurbanlarının başına gelenleri bildiği iddalarını reddetti.

Kiliseden yapılan açıklamada "Wilson'ın karardan hayalkırıklığına uğradığı ve yasal seçeneklerini değerlendireceği" belirtildi.

"Kiliseyi korumak istedi"

Wilson geçen ay mahkemeye, Sydney'in 130 kilometre kuzeyindeki Maitland'de bulunan kilisede rahip yardımcılığı yaparken, pedofil rahip James Fletcher'ın yaptıklarından haberi olmadığını söylemişti.

Fletcher daha sonra 2004 yılında dokuz farklı çocuklara cinsel taciz suçlamasından hüküm giymiş ve 2006'da hapiste ölmüştü.

Fletcher'ın mağdur ettiklerinden Peter Creigh ise, başına geldikten beş yıl sonra 1976 yılında olanları Wilson'a ayrıntısıyla anlattığını belirtmişti. Yargıç Robert Stone, Wilson'ın böyle bir konuşmayı hatırlamadığı savunmasını reddetti ve Creigh'in güvenilir bir tanık olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yargıç Stone, "Rahip kendisine anlatılanın güvenilir bir iddia olduğunu biliyordu ve Kilise ve Kilise'nin şöhretini korumak istedi" dedi.

Adı açıklanmayan bir başka taciz mağduru ise, yaşadıklarını 11 yaşında günah çıkarma bölmesinde anlattığını ve Wilson'ın kendisini yalan söylemekle suçlayıp 10 Meryem Ana duası okumakla cezalandırdığını söyledi.

Kararın ardından, taciz mağdurları mahkeme binası dışında kutlama yaptı. Creigh "Bu karar ikiyüzlülüğü, hilekârlığı, ve kilisenin gücünü ve güveni kötüye kullanmasını ortaya çıkartacak umudundayız" dedi.

Avukatları, 67 yaşındaki Wilson'a Alzheimer teşhisi konulmasının ardından davanın düşürülmesini talep etmişti.

Wilson'ın hapis cezası gelecek ay açıklanaca ve en çok iki yıl cezaya çarptırılabilecek.