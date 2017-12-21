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Dünya

​Avustralya’da araç yayaların üzerine sürdü: 19 yaralı (2)

(Fotoğraf ve ayrıntılar eklendi) Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Avustralya’nın Melbourne kentinde Ortadoğulu olduğu iddia edilen bir kişi yüksek hızda seyreden beyaz bir arazi aracıyla yayaların üzerine sürdü

21 Aralık 2017 15:07

(Fotoğraf ve ayrıntılar eklendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Avustralya’nın Melbourne kentinde Ortadoğulu olduğu iddia edilen bir kişi yüksek hızda seyreden beyaz bir arazi aracıyla yayaların üzerine sürdü.
ABC News’de yer alan habere göre Flinders ve Elizabeth caddelerinin kesişiminde gerçekleşen olayın bir terör saldırısı olduğundan şüpheleniliyor fakat henüz net bir sebep resmi olarak açıklanmadı.
Yetkililer 14 kişinin yaralandığını ve saldırıda aracı kullanan sürücünün ve yanındaki bir adamın tutuklandığını aktardı. Sürücü ve kimliği belirsiz diğer kişinin tutuklandığı andan görüntüler sosyal medyada yayılınca, saldırganın sakallı olması sebebiyle bunun radikal bir saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğuna dair iddialar öne sürülmeye başlandı. Olay yeri halen kordon altında.
Victoria polisinin yaptığı açıklamaya göre saldırgan aracıyla Melbourne kent merkezinin işlek caddelerinden birinde çok sayıda yayaya çarptı. (Fotoğraflı)

 

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