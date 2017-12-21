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Deutsche Welle

Avustralya'da araç yayaların arasında daldı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Olayda en az 19 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

21 Aralık 2017 13:52

Avustralya'nın Melbourne kentindeki bir tren istasyonunda araç yayaların arasına daldı. Olayda en az 19 kişi yaralanırken, polisin aracın sürücüsünü yakaladığı bildirildi. Olay, kentin merkezindeki Flinders Caddesi'nde meydana geldi. Olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Görgü tanıkları, olay yerine gelen ambulanslarla yaralıların tedavi altına alındığını aktardı. 12 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan birinin başından ağır darbe alan küçük bir çocuk olduğu bildirildi.

Bölgenin Noel öncesi alışveriş yapanların yoğunluğu ve okul tatili nedeniyle çok kalabalık olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları beyaz cipin kalabalığın arasına girerken frene basmadığını dile getirdi.

Polis, kent sakinlerini olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

AP/AFP/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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