Avustralya'da araç kalabalığa daldı; 19 yaralı

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracın yolda yürüyen kalabalığın arasına dalması sonucu 19'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Avustralya polisi, aracın kasten kalabalığın içine sürüldüğünü açıkladı. Avustralya yayın kuruluşu ABC'ye göre, yetkililer, Flinders Street istasyonu yakınında yaşanan olayda aracın sürücüsünün ve bir kişinin daha gözaltını alındığını açıkladı.

19'dan fazla kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Biri çocuk iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kafasından yaralanan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, bir görgü tanığı, kalabalığın arasına dalan arabanın "yüksek hızla seyreden bir arazi aracı" olduğunu söyledi. Polis yetkilileri de aracın kasten kalabalığın üzerine sürüldüğünü açıkladı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Olayın bir terör saldırısı mı yoksa kaza mı olduğu polisin soruşturmasının tamamlanmasından sonra belli olacak.