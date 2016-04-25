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Dünya

Avustralya'da Anzak törenine saldırı girişimi

16 yaşındaki bir gencin gözaltına alındığı bildirildi

25 Nisan 2016 22:01

Avustralya'da düzenlenen Anzak törenleri öncesi gözaltına alınan gencin törene saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. 16 yaşında olduğu belirtilen gencin Çanakkale'de hayatını kaybedenlerin anıldığı törenlere saldırı için silah temin ettiği, polis tarafından saldırıya hazırlandığı anda yakalandığı öne sürüldü. 

Konuyla ilgili Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan tarafından yapılan açıklamada, "Bu gerçekten korkunç bir senaryo ve aynı zamanda Avusturalya'daki terör tehdidinin boyutlarını da gösteren önemli bir gösterge" dendi.

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