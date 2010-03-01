Avustralya'da 5200 çıplak

T24 - Avustralya'da 5200 kişi, fotoğrafçı Spencer Tunick için çıplak poz verdi.



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Sdyney'deki Opera Binası'nın merdivenlerinde toplanan ve birbirleriyle kucaklaşan çıplakların çeşitli pozları, Tunick tarafından bir saatten uzun bir sürede fotoğraflandı.



Kamuya açık yerlerde çıplak insanların fotoğraflarını çekmekle ünlü Tunick, çalışması sırasında heteroseksüel katılımcıların, eşcinselleri kucaklamasını ve tam tersini sağlamada zorlandığını belirtirken, "sonunda herkesin bir araya gelerek, dostça ya da aşkla birbirlerini öpmesinden" memnun olduğunu söyledi.