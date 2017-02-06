Avustralya’da 35 yılda 4 bin çocuk tacizi vakası

Avustralya'da Katolik Kilisesi kurumlarında çocuklara yönelik taciz iddialarını soruşturan Kraliyet Komisyonu, raporunu açıkladı.

İstatistiklere göre 1950-2010 yılları arasında ülkedeki rahiplerin yüzde 7'sine cinsel istismar suçlaması yöneltildi. 4 bin 444 kişi, 1980-2015 yılları arasında tacize uğradığını söyledi. Hükümete bağlı komisyonun raporunu açıklayan Gail Furness vakaların ülkedeki binden fazla Katolik kuruma dağıldığını belirtti.

Araştırmaya göre tacizle suçlanan 1880 kilise görevlisinin yüzde 90'ı erkek. Tacize maruz kalan çocukların yaş ortalaması kızlarda 10,5 erkeklerde 11,5 yaş. Mağdur edilen çocukların yaşı 4 yaşa kadar iniyor.

Raporu kamuoyuna açıklayan Guil Furness mağdurlara çoğu zaman inanılmadığını, kimsenin kendilerini dinlemediğini, birçoğunun tacize uğradığını söylediği için cezaya maruz kaldığını ve bu yüzden birçoğunun on yıllar boyunca sustuğunu söyledi. Furness "istismarla bunun dile getirilmesi arasında geçen sürenin ortalama olarak 33 yılı bulduğunu” belirtti.

Mağdurlar icraat görmek istiyor

Katolik Kilisesi'nin Hakikat, Adalet ve İyileşme Konseyi Başkanı Francis Sullivan "Sayılar şoke edici, trajik ve savunulamaz” yorumunu yaptı. Sullivan verilerin "Avustralya'daki Katolik Kilisesi'nin çocukları istismarcılardan korumak açısından ağır bir başarısızlık içinde olduğunu” ortaya koyduğunu söyledi. Francis Sullivan "Başımızı utançtan eğiyoruz” dedi.

Komisyon 2013 yılından bu yana Avustralya Katolik Kilisesi kurumlarındaki cinsel istismar davalarını soruşturuyor. 2015 yılında cinsel tacize maruz kaldığını açıklayan Peter Blenkiron birçok kişinin bu yüzden intihar ettiğini ya da erken öldüğünü söylemiş; "Burada duruyorsak iyi bir şey olmak zorunda. Sadece güzel sözler istemiyoruz, eylemler görmek istiyoruz” demişti.

Taciz mağdurlarının birçoğunun fiziksel ve psikolojik travma yaşadığı, birçoğunun karşı cinsle ilişki kuramadığı veya bir işyerinde uzun süre çalışamadığı, alkolizm sorununa sahip oldukları ve aşırı alkol tüketimine bağlı hastalıklardan hayatlarını kaybettikleri belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AP, AFP / EC, BD