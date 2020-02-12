Avustralya yangınları sonrası 113 hayvan türü için 'acil yardım' çağrısı

Avustralya, kıtayı saran orman ve çalı yangınlarından sonra acilen yardım sağlanması gereken 113 canlı türü belirledi.

Hükümet tarafından hazırlatılan raporda bu türlerin hiçbirinin henüz yok olmamış olması "sevindirici" bir bulgu olarak vurgulanıyor.

Fakat kıtanın güney ve doğusunu saran dev yangınlar hemen bütün hayvan türlerinin yaşam alanlarının en az yüzde 30'unu yitirmesine yol açtı.

Uzmanlar en çok koalalar, küçük bir kanguru türü olan valabiler, bazı kurbağa ve balık türlerinin yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar daha önce yanan bölgelerde tahminen bir milyarı aşkın hayvanın öldüğünü söylemişlerdi.

Dün yayımlanan geçici liste, en acil bir şekilde koruma adımları atılması gereken türleri belirliyor. Rapor Avustralya hükümetinin "Doğal yaşam ve Çalı Yangınlarının Tehdit Ettiği Türler Uzman Heyeti tarafından hazırlandı.

Küçük bir kanguru türü olan valabi de tehdit altında





Heyet bu listede yer alan bazı türlerin "yok olmanın eşiğinde" olduğunu çünkü varlıklarını sürdürdükleri doğal alanların hemen tamamen yok olduğunu kaydetti. Bu türler arasında Pugh kurbağası, Blue Mountain su kertenkelesi ve Kanguru Adası'nda yaşayan küçük bir memeli olan dunnart ((Sminthopsis aitkeni) sayılıyor.

Koala ve gri fare türlerinin ise yaşam alanlarının çok büyük bir bölümü tahrip olduğundan acilen adım atılarak korunmaları gerektiği kaydediliyor.

Bu listede yer alan hayvan türlerinin bir çoğu zaten bu yılki büyük yangınlardan önce de tehdit altında sayılıyordu.

Ama rapor yangınlardan sonra daha önce sağlıklı bir nüfusa sahip türlerin de devamının tehlikeye düştüğünü kaydediyor.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley tehdit altındaki bitkiler ve diğer omurgasız canlı türlerini de liste halinde yayınlayacaklarını duyurdu.

Bakan bazı bölgelerde yangınların hala yer yer devam etmesi ya da girilemeyecek kadar sıcak olması nedeniyle tahribatın gerçek boyutlarının tam olarak belirlenemediğini de ekledi.

Ley "Yangından etkilenen bölgelerde bazı hayvanların hala yaşıyor olduğunun görülmesi cesaret vericiydi ama belli bölgelere girmek ve yerinde saptamalar yapmak hala mümkün olamıyor" diye konuştu.

Avustralya geçen ay doğal yaşam ve çevrenin sağaltılması için 50 milyon Avustralya doları ayırdığını açıklamıştı. Bu para hayvanların tedavisi, beslenmesi ve korunması için başlatılacak projelere harcanacak.