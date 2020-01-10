Avustralya yangınları: 'Mega yangın' öncesi 240 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı, Sydney'de hükümet protesto ediliyor
10 Ocak 2020 14:45
Avustralya'da yetkililer bugün iki büyük yangının birleşmesiyle çıkabilecek "mega yangın" olasılığına karşı hazırlanıyor. Yetkililer Victoria eyaletinde yaşayan 240 bin insana evlerini tahliye etmeleri gerektiğini söyleyen bir mesaj attı. Ülkede Eylül ayından beri süren yangınlar sonucu en az 27 kişi ölmüş, milyonlarca hayvan telef olmuştu.
New South Wales ve Victoria eyaletlerindeki iki yangının birleşmesiyle, Türkiye saatiyle gece yarısı "mega yangın" çıkmasından korkuluyor.
Victoria eyaletinde ordu, herhangi bir acil durum için hazır konumda.
Etrafı alevlerle çevrili Mallacoota kasabasından yaklaşık bin kişi, iki donanma gemisiyla tahliye ediliyor.