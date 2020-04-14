Avustralya ve Yeni Zelanda, Covid-19 salgınını yavaşlatmasına rağmen sınırlandırmaları gevşetmeyecek

T24 Dış haberler

Avustalya ve Yeni Zelanda, yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızını ciddi oranda düşürmesine rağmen sert önlemleri elden bırakmama kararı aldı.

Komşu ülkelerde son iki hafta vaka sayılarında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Vaka sayılarının azalmasından sonra halkta sosyal mesafe ve diğer önlemlerin gevşetilebileceğine dair umut oluştu. Ancak iki ülkenin yönetimi de bu seçeceğe mesafeli durdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin "herhangi" bir sınırlamayı kaldırmasına haftalar olduğunu ifade etti.

Morrison, Singapur ve Güney Kore gibi ilk haftalarda salgınla mücadelede başarılı sonuçlar alan ancak önlemleri gevşetince vaka artışı yaşayan ülkeleri örnek göstererek, "Bu konuda sabır erdemdir" dedi.

Avustralya'da pazar ve pazartesi günleri toplam 63 yeni enfeksiyon tespit edildi. 2 milyonluk ülkede 6 bin 366 vaka bulunuyor.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da ise salı günü sadece 8 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam bin 72 kişiye tanı konuldu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili olarak, "Başarılı sonuçlar aldık diyebilirim. Yeni Zelandalıların fedakarlıklarını ziyan etmek istemiyorum" dedi.